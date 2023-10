DIAMOCI DEL TU Paolo Bacchini presenta il libro Magic Business Tutte le strategie per aiutare imprenditori ed aspiranti tali a trasformare il sogno di un'azienda di successo in realtà

Paolo Bacchini presenta il libro Magic Business.

"Se puoi sognarlo, puoi farlo!", così diceva Walt Disney di cui quest'anno ricorre il centenario e Paolo Bacchini, imprenditore e formatore attivo anche sul territorio di San Marino, deve aver preso questo mantra decisamente alla lettera.

Lo abbiamo ospitato per parlare del suo libro, "Magic Business" e del modo in cui abbia tradotto l'esperienza vincente di Disney in un vero e proprio metodo applicabile ad ogni settore.

I più letti della settimana: