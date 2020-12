SOLIDARIETÀ Parte la "Campagna di Natale 2020" ASLEM Per essere sempre più vicini a chi soffre e dare una nuova speranza di vita

ASLEM è nata nel 1997 sulla spinta di persone che sono state colpite direttamente o attraverso i loro congiunti dal problema della leucemia o di altre patologie del sangue, ed anche da persone desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile, destinando tale impegno ai fini dell’Associazione.

Opera in ambito sociosanitario con l’obiettivo di sensibilizzare alla donazione di midollo osseo il maggior numero di persone ed iscriverli al registro dei donatori grazie alla presenza di personale sanitario associativo qualificato, di finanziare le strutture che si occupano della tipizzazione e del relativo trapianto, di sostenere e promuovere la ricerca in ambito oncoematologico. Per fare questo è indispensabile un grande impegno umano ed economico che può essere garantito da un numero sempre maggiore di iscritti ad ASLEM. Unico obiettivo: agire quotidiano per far sì che ogni paziente in attesa di trapianto possa trovare un donatore compatibile ed avere una nuova Speranza di Vita!

Abbiamo incontrato Patrizia Cavalli presidente dell'ASLEM





