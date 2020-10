Prosegue il viaggio di Marco Manila all'interno del progetto "Pedalando per l'Italia" è partito dalla sede della Protezione Civile di Bellaria e sta girando la penisola italiana a bordo della sua bicicletta, non convenzionale, per portare nei capoluoghi di regione la parola solidarietà cercando di sensibilizzare le persone sul volontariato e più in generale sulle attività della protezione Civile di cui Marco fa parte. Ha fatto tappa a Radio San Marino per raccontarci come sta procedendo.