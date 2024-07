Anche per questa estate il Teatro Petrella non fa mancare la sua presenza in piazza con tre date e artisti di rilievo del panorama teatrale italiano. La mini rassegna estiva "Petrella in piazza", a cura di Cronopios (che gestisce lo storico Teatro Petrella), in collaborazione con il Comune di Longiano Comune di Longiano – Assessorato alla cultura, all’interno del cartellone Longiano Estate 2024.

Ne abbiamo parlato con Giuseppe Mariani di Cronopios.