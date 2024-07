TEATRO Petrella in Piazza 2024 Con il "Primo Secondo" prende il via la rassegna estiva del teatro longianese

Petrella in Piazza 2024.

Anche per questa estate il Teatro Petrella non fa mancare la sua presenza in piazza con tre date e artisti di rilievo del panorama teatrale italiano. La mini rassegna estiva "Petrella in piazza", a cura di Cronopios (che gestisce lo storico Teatro Petrella), in collaborazione con il Comune di Longiano Comune di Longiano – Assessorato alla cultura, all’interno del cartellone Longiano Estate 2024.

Ne abbiamo parlato con Giuseppe Mariani di Cronopios.

