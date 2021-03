Un libro che racconta scorci di vita vissuta, persone che hanno attraversato l'esistenza lasciando una traccia profonda e indelebile in quella di Antonio Prenna. "Piante carnivore in Salotto" racconta tutto questo, ma in maniera molto intima e introspettiva lasciando al lettore il compito, a volte non facile di ricomporre il puzzle. Arricchito dai disegni di Vittorio Giacopini, il libro cerca di coinvolgere il lettore in mondo di sentimenti e sensazioni discreti ma ugualmente coinvolgenti.