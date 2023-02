MUSICA "Piove a Dirotto" è la musica di Endi e De Marinis Collaborazione nata dalla stima musicale e dell'amicizia che ha portato a scrivere a quattro mani questo singolo

"Piove a Dirotto" è la musica di Endi e De Marinis.

Ancora una volta il rap di Endi incontra il pop e lo fa con Davide De Marinis, raccontando di come si deve fare i conti con i cambiamenti e il tempo che passa velocemente dove in primo piano risaltano i rapporti umani, ciò che è finito ma non è passato.

Ognuno di noi ha una storia, un amore che magari si è concluso e che, però, a volte riesplode il ricordo e ci fa vivere quelle emozioni uniche che rimarranno per sempre...Piove a dirotto le contiene tutte.

Ne abbiamo parlato con i due artisti a Diamoci del Tu

I più letti della settimana: