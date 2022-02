LIBRI Prima del buio in sala Alla scoperta del nuovo romanzo di Viviana Picchiarelli edito da Bertoni editore

Prima del buio in sala.

Dopo l'anteprima al Salone del Libro di Torino, è finalmente in libreria “Prima del buio in sala”, il nuovo romanzo della scrittrice umbra Viviana Picchiarelli edito da Bertoni editore.

Perugia, la città, nella quale si intrecciano gli orditi delle esistenze, dei personaggi protagonisti muovendosi in bilico tra la difficoltà di cambiare e il desiderio di farlo, come in un eterno perpetuarsi di quel momento che precede la proiezione di un film: l’attimo prima del buio in sala, quello in cui si è sospesi tra l’attesa che la pellicola cominci e il desiderio quasi perverso che lo spettacolo ritardi ancora.

Ne abbiamo parlato con l'autrice a Diamoci del Tu

