Progetto Hotplay presenta Falling in the dark

Pietro Favorito, autore del noto fumetto e romanzo Lady Mafia e Klaus Docupil, musicista compositore e DJ Producer, presentano il nuovo singolo ed il video musicale “Falling in the dark”, firmato appunto dal progetto HotPlay. Realizzato con immagini a fumetto e animazioni 3D. Klaus Docupil e lo stesso Favorito, fondatori del gruppo di dj/producer HotPlay, non sono nuovi a questo tipo di iniziativa, avendo già realizzato un book trailer musicale per “HotPlay - Storie di vampiri e vendette”, il fumetto a loro dedicato. Abbiamo incontrato Klaus Docupil che ci ha raccontato il progetto.