Progetto “Pedalando per l’Italia” di Marco Manila

Il progetto si chiama “Pedalando per l’Italia”, l'idea è venuta a Marco Manila un giovane bellariese di soli 45 anni. Lo scopo è non soltanto toccare tutte e 20 le regioni d’Italia raccontandone pregi e peculiarità, ma anche raccogliere fondi a favore proprio della Protezione civile, di cui Marco fa parte. Il viaggio sarà lungo almeno 5 mila chilometri, con tappe nei capoluoghi di regione ed eventualmente anche in altre città di passaggio, con l’accortezza di contattare prima i gruppi di protezione civile. Obiettivo infatti è dare visibilità alla parte volontaria del dipartimento di difesa e cercare appoggio tra i referenti o nelle sedi territoriali, in modo anche da ammortizzare le spese di viaggio. Parte del ricavato infatti servirà ad ammortizzarle, ma la parte più consistente sarà proprio devoluta in beneficenza. Noi abbiamo incontrato Marco durante il suo viaggio.