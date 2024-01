SPETTACOLO Quarta edizione di JBees in Orchestra L'avvenimento più atteso nella Repubblica di San Marino il meglio della disco music 70/80

Sono le tre importanti realtà del panorama musicale sammarinese ed italiano, che condividono il palco della quarta edizione del JBees in Orchestra, con la proposta disco 70/80 dal vivo. In esclusiva e solo per questo evento con la formazione completa di 14 elementi, percussionista, Orchestra d’Archi Rimini Classica e la Corale San Marino, per un totale di 50 artisti.



