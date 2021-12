La giunta di castello di Serravalle presenta lo spettacolo teatrale "Quell'Asino di un Bue" portato in scena da Accademia Perduta Romagna teatri: /Compagnia Bella. L'Asino e il Bue, ma da dove vengono questi due famosissimi animali? Come ci sono arrivati lì? La leggenda narra che uno dei due era un angelo e l’altro addirittura un diavolo! Venite ad ascoltarla e verrete coinvolti da atmosfere clownesche, comiche, musica e rocambolesche acrobazie. Dopodiché potrete incontrare nientemeno che Babbo Natale e consegnargli a mano la vostra letterina, non perdete l’occasione scrivetene subito una bella bella!!! Al telefono con noi il Capitano di Castello Roberto Ercolani.





