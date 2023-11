LIBRI Quello che le canzoni non dicono 2 Il secondo volume a firma Davide Pezzi che ci trasporta nel mondo delle canzoni del nostro cuore

Quello che le canzoni non dicono 2.

Le canzoni sono come capsule del tempo, un pezzo di storia che può riportarci a momenti specifici delle nostre vite, farci rivivere le emozioni che provavamo allora, i luoghi che stavamo esplorando, le persone che stavamo incontrando. Ma conoscere l'umore e i sentimenti che in quel momento attraversavano il cuore di chi le ha scritte non lo si può sapere quasi mai...

Davide Pezzi ha provato a racconatarcelo con il suo "Quello che le Canzoni non dicono 2 "

