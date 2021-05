LIBRI "Quello che le canzoni non dicono" Dietro ad ogni canzone si nascondono aneddoti, curiosità o storie che all'ascolto non sono evidenti

"Quello che le canzoni non dicono".

Quante storie e segreti si nascondono dietro alle nostre canzoni del cuore... Storie strane, divertenti, tristi, a volte così incredibili da non sembrare vere, ma ognuna capace di gettare una nuova luce su una canzone, facendoci entrare per un momento nella mente dei suoi autori... a cosa pensavano, cosa facevano, cosa desideravano quando le hanno scritte? Un libro da leggere come una raccolta di racconti, racconti i cui protagonisti sono le canzoni. Quelle che hanno fatto la storia del rock, così come quelle nate solo per portare magari un po’ di allegria o di romanticismo nelle nostre vite. Ne abbiamo parlato con l'autore Davide Pezzi.









