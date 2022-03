"Rinascere dopo il lutto" è un manuale pratico sulla gestione del lutto ricco di esercizi semplici, realizzabili da tutti in qualsiasi momento, ma estremamente potenti, che portano quindi grandi risultati in breve tempo. Il libro è stato concepito e scritto da Amanda Castello, proprio come strumento da mettere a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. È destinato alla gestione di un lutto personale, ma è altrettanto utile a chi desidera aiutare una persona in lutto.

Ne abbiamo parlato con l'autrice.