Rincorrendo Brera di Ettore Bonato

Lo sport come la vita prende forma via via e i ricordi diventano storia. Attraverso gli eventi vissuti in prima persona e come spettatore, l'autore esprime la forza che può scaturire da una competizione sportiva, il fluire dei sentimenti, le passioni, le delusioni. Ciò che appare come semplice momento di svago, si trasforma con la scrittura di Ettore Bonato in una profonda riflessione sulla vita.

Come accadeva nelle cronache di Gianni Brera che seppe far riflettere intere generazioni sui significati non banali che sono racchiusi in una partita di calcio o in una competizione ciclistica.

Ne abbiamo parlato con l'autore.