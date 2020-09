TEATRO Riparte la Scuola di Teatro e Danza Creativa Per sprigionare il divertimento e la creatività, passione ed emozioni

Riparte la Scuola di Teatro e Danza Creativa.

L’Associazione Bradipoteatar lancia il nuovo anno della Scuola di Teatro e Danza Creativa,per sprigionare il divertimento e la creatività, passione ed emozioni fino ai sempre apprezzati spettacoli finali in Teatro. aperto a qualsiasi fascia di età con lezioni a cadenza settimanale e divise per fasce di età a partire dai 3 anni in su. Ne abbiamo parlato con Andrea Tamagnini insegnante di Teatro.



I più letti della settimana: