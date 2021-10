CULTURA Ritorna: Frantoi Aperti in Umbria Arrivato alla sua 24a edizione, alle spalle un'annata difficile, davanti un futuro con ritrovato ottimismo

Ritorna: Frantoi Aperti in Umbria.

L’Umbria, con il suo patrimonio di ricerca e di esperienze, si candida a diventare un vero e proprio laboratorio per il turismo dell’olio in Italia. XXIV edizione di “Frantoi Aperti in Umbria con i frantoi già in attività, l’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria si fa promotrice di iniziative di ripartenza del turismo dell’olio, in grado di supportare il comparto. Ne abbiamo parlato con Paolo Morbidoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: