Ritornano le Domeniche nel Castello Diciannovesima edizione dedicata interamente a Puccini nel centenario della morte

"Le Domeniche nel Castello" tornano per festeggiare la loro diciannovesima edizione dopo la pausa forzata per pandemia. E lo fanno rendendo omaggio, nella scelta delle opere, a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte. Il tutto si svolgerà all'Auditorium Little Tony di Serravalle. Ne ha parlato ai nostri microfoni il poeta dialettale Checco Guidi tra i fondatori della manifestazione.



