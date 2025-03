I Vignoranti ci fanno scoprire che le anfore spesso ritrovate nelle stive di antiche imbarcazioni, affondate nei nostri mari, appartenti a epoche romane. Spesso contenenti ancora vino al loro interno, non sono pratiche appartenenti al passato. La tecnica del vino in anfora è più che mai attuale e ancora in uso in zone molto vicine a noi. Nella stessa Emilia-Romagna. Ne abbiamo parlato con Corinna Ghiotti La nostra Somellier.