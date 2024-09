Un vero e proprio festival composto dalle migliori proposte emergenti del territorio. Stiamo parlando del Riviera Music Festival, che sì terrà questo venerdì, 6 settembre, al Rio Grande di Igea Marina. In studio per parlarne con noi, gli organizzatori, Riccardo Bartolini, in arte BEART, e Daniel Salvatori.

Ascolta l'intervista!