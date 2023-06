Ronn Moss a Radio San Marino In uscita il suo album, Surprise trip love, anticipato dal singolo Just a little

Ronn Moss a Radio San Marino.

Forse non tutti sanno che i primi passi nel mondo dello spettacolo di Ron Moss (il Ridge di Beautiful), sono stati a tempo di Rock con i Player. Era il 1977 ed un singolo della band americana, Baby come back, entrava nelle charts mondiali. Poi la svolta verso la recitazione ed il successo planetario in una delle serie più famose al mondo. Nel 2011 Ron decide di lasciare la tv e di tornare in pianta stabile alla musica. In questi giorni esce il singolo Just a Little. Ci è venuto trovare ed ha raccontato la sua vita attuale, la sua musica, i suoi progetti a Gilberto Gattei.

