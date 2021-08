San Marino Festival Gentile, sottotitolo “CHANGE! Costruire il Cambiamento”, voluto dall’autore bestseller Daniel Lumera, direttore scientifico del festival e promotore del movimento Italia Gentile per diffondere in città e tra i tanti turisti che hanno presenziato alle attività in programma una “biologia dei valori” che include gentilezza, felicità, perdono. Abbiamo incontrato la madrina d'eccezione dell'evento Rosita Celentano moderatrice anche dei salotti tematici.