Non è facile trovare il nesso logico che unisce un frate delle stigmate e il tessuto spirituale che ha generato, con i cristalli e lo stile di vita cristallino. Quale vita scegliere per arrivare spogli alle sacre spoglie? Scoprirsi dal vivo per mettersi a nudo, così da scoprire la vita che ci viene incontro, il dono che siamo e leggere i particolari per curarli e prenderci cura dei nodi che ci portiamo addosso, come abiti stretti. Ringraziando Dio per sceglierci, addomesticarci, innamorarci affinché possiamo fare l’amore per davvero. Domande alle quali Federico Bassetti ha cercare di dare spiegazione nel suo libro " San Francesco e i Cristalli" costato 7 anni di fatiche, studi e indagini.