Cento anni sono un traguardo importante e vanno festeggiati in maniera consona e per questo la Cassa Rurale di Faetano ha organizzato una serie di eventi con ospiti illustri e toccando varie tematiche che però non perdono di vista il territorio e le tradizioni della popolazione sanmarinese.



Ne ha parlato a Radio San Marino Davide Cavalli coordinatore del centenario dell' Ente Cassa di Faetano.