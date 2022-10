CULTURA San Marino: quando le immagini comunicano più delle parole Giancarlo Frisoni attraverso la sua macchina fotografica ci porta alla scoperta di una San Marino diversa

San Marino: quando le immagini comunicano più delle parole.

Ci sono fotografie che parlano a chi le osserva e raccontano di sensazioni che le parole non riuscirebbero ad esprimere a pieno. Lo sa bene Giancarlo Frisoni, che gira per la sua San Marino armato di Reflex pronti a catturare angoli nascosti. Così è nato "San Marino Lamiaterra". Giancarlo ci ha spiegato che la bellezza salverà il mondo!

[Banner_Google_ADS]



Aggiungendo poi: "In parte ci credo, ma succederà quando un po’ tutti impareremo a cercarla, a trovarla, vederla, rispettarla, amarla. In questo tempo dove si è tutti di corsa, non si riesce a focalizzare o ad accorgersi di quanto paradiso ancora ci circondi. Oppure chi, non animato dalle stesse passioni, non ha voglia di aspettare quella luce particolare, un’alba o un tramonto, di alzarsi di notte per immortalare la Via Lattea, o di salire alle Torri di sera con temperature sotto zero per fotografare la neve".

Noi lo abbiamo incontrato

I più letti della settimana: