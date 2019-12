CURIOSITÀ Santa Claus Bikers La passione per la moto a Natale si trasforma in solidarietà

L'evento nasce da due chiacchiere al bar di alcuni amici con una passione in comune, "La Moto" e dalla collaborazione tra MotoClub Rubicone Bikers e AROP Onlus. Tutti rigorosamente vestiti a tema natalizio!!! Non importa con che mezzo veniate l'importante è esserci!!! Per poter acquistare i doni in tempo abbiamo creato una raccolta fondi. ce lo ha raccontato Luca Rollo, uno degli organizzatori ai nostri microfoni



