Si apre la stagione estiva sammarinese “food & dance” con la 3^ edizione di Cena Tramonto & Show. L’evento è ideato e organizzato da Fun4All e patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per il Territorio, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo. Con Stefano Coveri ne ha parlato Manuel Zamagni, cantante di Mama Cover Party Band, che faranno la data zero a cena tramonto & show.