LIBRI "Sli faldedi del non": per bambini dai tre ai centouno anni Checco Guidi torna con un libro che vuole creare un punto di unione tra nonni e nipoti attraverso le favole

Il poeta dialettale Checco Guidi torna con un libro dal titolo "Sli faldedi del non". Una sorta di ponte che attraverso le favole raccolte nelle pagine all'interno, possa far riunire due generazioni lontane solo per l'età.

Checco ce ne ha parlato a Diamoci del Tu

