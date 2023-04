Sonogiove

Sonogiove.

Sonogiove è Giovanni Casadei, classe ’95, artista riminese mosso dall’esigenza di comunicare in chiave emo-pop agrodolce, ciò che vive e che pensa, con l’ausilio di pochi fronzoli: qualche effetto vocale e la sua chitarra classica arpeggiata. Attualmente collabora con Formica Dischi e Costello’s Agency per promuovere la sua musica. Infatti nel 2022 è uscito il suo primo EP , ‘Arpeggi’, di cui due singoli ‘Tenda’ e ‘Venere’ sono entrati a far parte della playlist editoriale 'Scuola Indie' di Spotify. Il 25/10/2022 è uscito il nuovo singolo 'Proemio' che anticipa l'album in uscita 2023.

