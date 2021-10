Federico Bassetti ospite di Diamoci del Tu ha sottolineato la necessità di un cambiamento di atteggiamento nei confronti della nostra vita. "Tempi duri come i muri? Dipingiamoli con l'ottimismo", diventa lo spazio per capire che direzione dare al nostro quotidiano anche attraverso gli stimoli che ci arrivano dai cristalli. Federico Bassetti fa notare come spesso siano le persone stesse a complicarsi la vita seguendo pensieri fin troppo contorti.