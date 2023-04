MUSICA The Ironsides Un amicizia nata tra i banchi di scuola e l'amore per la musica unisce 4 ragazzi in finale a ChiAmaLaCittà

The Ironsides.

L'amore per la musica di quattro ragazzi che frequentano la stessa scuola, un professore che li mette a suonare insieme per un saggio di fine anno e un libro di storia, sono gli ingredienti della della Rock band The Ironsides. Insieme da 14 anni con tre album all'attivo ora affrontano la finale del ChiAmaLaCittà.

Ne abbbiamo parlato con il batterista Eugenio Borgia, a Diamoci del Tu

I più letti della settimana: