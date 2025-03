I THE RÆGENTS sono un gruppo totalmente sammarinese che si è formato in occasione del concorso "Una Voce Per San Marino" / "San Marino Song Contest" con l'obbiettivo di portare visibilità ai cantanti e musicisti di San Marino. I due componenti Mike Banner D'Elia e Michele Zanotti hanno fatto due chiacchiere con Irol in occasione dell'uscita ufficiale del brano "Echoes Of Freedom", è uscito anche il video della canzone su youtube.