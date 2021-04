SPORT "The Spice Ten San marino" La FIDAL l'ha inserita nelle gare di interesse nazionale e l'orgoglio degli organizzatori: siamo pronti

"The Spice Ten San marino".

L'attesa degli organizzatori della Track and Field è finita e le premesse ci sono tutte per uno spettacolo di altissimo livello tecnico con la consapevolezza che "The Spice Ten" sia già il fiore all'occhiello delle gare podistiche su strada. Tutto è stato predisposto al meglio per accogliere un evento sportivo di tale portata. E i rumors parlano già di grossi nomi al via. L'appuntamento, è riservato ad atleti tesserati FSAL/FIDAL/RUNCARD e metterà in palio anche i titoli sammarinesi individuali di Corsa su Strada 2021.

Ne ha parlato ai microfoni di Diamoci del Tu, Samuele Guiducci presidente della Track and Field.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: