Thea Crudi e Emiliano Toso sul palco del Podere Lesignano

Un concerto indimenticabile, dove Oriente e Occidente si incontrano in un salutare abbraccio vibrazionale. Musica ispirata al pianoforte a 432 Hz con Emiliano Toso, biologo e musicista compositore di fama internazionale, la cui musica viene utilizzata in ambito sanitario e assistenziale come strumento di guarigione.









Insieme a Thea Crudi, artista spirituale e scrittrice che da anni con la sua voce divulga Spiritual Yoga e Mantra in sanscrito per l'espansione della coscienza, in Italia e all'estero.