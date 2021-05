MUSICA Torna con "Virgole" Dhyane Giovanissima ma con le idee ben chiare di cosa vuole che la sua musica racconti

Torna con "Virgole" Dhyane.

Virgole è nata lo stesso giorno di Cuore di cartone, dopo un periodo di forte crisi a livello musicale. In Virgole Dhyane parla della paura, un po’ comune a tutte le persone, di vivere le emozioni, per il timore di essere feriti. A questo poi purtroppo, spesso segue il perdere se stessi, il non darsi valore e il confondersi negli altri, indossando anche i loro vizi, che in realtà non ci appartengono. Virgole spera di comunicare alle persone di non sfuggire dal dolore, perché quando si trova la propria modalità di viverlo ed affrontarlo, in realtà, non fa poi così paura.





