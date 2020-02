Tornano in libreria gli irriverenti cartelloni di Cristiano Militello

Cartelli d'Italia. Ri (presa in) giro d'Italia in 1000 nuovi cartelli: 2 è il nuovo libro di Cristiano Militello.Torna la più pazza, divertente, esilarante galleria di Cartelli d'Italia: scritte folgoranti sui muri, avvisi assurdi, cognomi strampalati, insegne «creative», locandine bizzarre e chi più ne ha più ne metta. Raccolta nata in tv con il titolo di Striscia il cartellone, rubrica di «Striscia la notizia». Cartelli d'Italia cresce a vista d'occhio grazie all'entusiastico apporto delle migliaia di «reporter per caso» che continuano a spedire le loro incredibili perle, giorno dopo giorno. Quello che ne esce è un ritratto spietato del livello culturale del popolo che frequenta gli stadi e non solo, ma nello stesso tempo una prova lampante del nostro genio comico, diverso da regione a regione, elemento fondativo della nostra essenza più profonda.