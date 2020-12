Transistor di Paolo Lunghi

Paolo Lunghi la radio ce l'ha nel suo DNA da sempre, da ascoltatore prima e da addetto ai lavori poi, mettendoci sempre lo stesso entusiasmo e lo stesso amore per questo mezzo straordinario che ha stregato inevitabilmente tutti per la sua duttilità. Il fatto di sentire una voce e con la fantasia costruirle attorno un volto. Sono mille le voci che abbiamo fatto entrare nelle nostre case da sempre diventando giorno per giorno preziosi. Molte di quelle voci le troverete dentro "Transistor" con i loro ricordi e le loro emozioni. Abbiamo incontrato l'autore Paolo Lunghi che ce ne ha parlato.