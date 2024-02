CULTURA Tutti in Pista – Petrella Dancing L’iniziativa fortemente voluta dalla Regione per sostenere la candidatura Unesco della musica da ballo emiliano-romagnola

Tutti in Pista – Petrella Dancing.

Il Teatro Petrella di Longiano per tre sere si trasforma in pista da ballo per onorare la grande tradizione del Liscio emiliano-romagnolo in tutte le sue forme: dal valzer in salsa romagnola a quello emiliano per arrivare alla Filuzzi bolognese.

Ne abbiamo parlato con Davide Salvi, virtuoso della fisarmonica e della filuzzi.



