CINEMA Ultimo appuntamento con il cinema Concordia Per l'ultima programmazione della stagione arriva "Un Altro Giro" di Thomas Vinterberg

Ultimo appuntamento con il cinema Concordia.

Al film vincitore del Premio Oscar al miglior film straniero il compito di chiudere la stagione del cinema Concordia di San Marino. Come sempre Marilia Reffi ci racconta i motivi per i quali non si possa perdere un occasione così ghiotta per gustarsi " Un altro giro" un film che fa riflettere ma anche sorridere sulle debolezze di un insegnante.





