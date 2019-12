MUSICA Violins at the Discoteque A San Marino si comincia il 2020 all'insegana della musica e della solidarietà

Violins at the Discoteque.

Una produzione esclusiva a cura dell’Associazione Fun4all, dell'Associazione Rimini Classica e Jbees quella di Violins at the Discoteque, lo show concerto che avrà luogo domenica 5 gennaio 2020 presso il Teatro Nuovo di Dogana a San Marino. La musica dal vivo sarà protagonista assoluta e si trasformerà in uno spettacolo emozionante fatto di suoni, coreografie, scenografie ed effetti luce molto coinvolgenti; la Disco Music incontrerà il classico e darà origine a uno show davvero originale! Ne abbiamo parlato con Alberta Saccani una delle voci dei JBees



I più letti della settimana: