La musica dal vivo sarà protagonista assoluta al Teatro Nuovo di Dogana la sera del 5 Gennaio 2020 che trasformerà in uno spettacolo emozionante fatto di suoni, coreografie, scenografie ed effetti luci altamente coinvolgenti uno spettacolo già di per se davvero unico, dal titolo "Violins at the Discoteque_Jbees in Orchestra, Il meglio della Disco Music 70/80 ....e non solo!"

L’utile sarà devoluto all’Associazione Oncologica Sanmarinese, ne abbaimo parlato con uno dei protagonisti Roberto Moghe Moretti. Produzione Associazione Fun4all