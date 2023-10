CULTURA Visit Foligno Due weekend per immergersi nel tessuto di una città che offre tutte le sue ricchezze culturali

Visit Foligno.

In Umbria, due fine settimana alla scoperta di Foligno (Pg) e del suo territorio con itinerari tra natura, arte, visite museali, passeggiate a piedi e in bicicletta, degustazioni e iniziative per bambini.

Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu, con Elisa Piselli responsabile servizio turismo di Foligno.

I più letti della settimana: