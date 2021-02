LIBRI "Vita di San Marino in versi" Il poema, strutturato in sette diversi episodi, segue fedelmente il testo della'Vita Sancti Marini'

"Vita di San Marino in versi".

Ci occupiamo del libro di Teodoro Forcellini "Vita di San Marino in versi": la leggenda di San Marino nella sua versione più antica narrata in terzine dantesche e raccordata da illustrazioni artistiche di Elisa Della Balda. Dall'introduzione: "Il poema, strutturato in sette diversi episodi, segue fedelmente il testo della Vita Sancti Marini, così come è riportato in: Paul Aebischer, La 'Vita Sancti Marini'. Per la Carlo Filippini Editore.









