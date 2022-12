Icilio Simonazzi è il proprietario di un negozio di elettrodomestici in cui non entra più nessuno da quando è esplosa la moda dell’e-commerce, gli acquisti sul web. Un giorno Icilio decide di reagire mettendo in atto la sua personale e folle “Resistenza” alla modernità. Ospite di Mirco Zani il protagonista: Vito.