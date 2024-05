MUSICA Vittoria Hyde, un'artista caleidoscopica Ascolta Vittoria & The Hyde Park!

Vittoria Hyde, un'artista caleidoscopica.

Cantante, speaker radiofonica e dj, Vittoria Hyde si racconta ai microfoni di Radio San Marino. Con lei abbiamo parlato di musica, della sua band, "Vittoria & The Hyde Park", e di tutte quelle passioni che fanno di lei un'artista poliedrica...per saperne di più, ascolta il reloaded!

[Banner_Google_ADS]

VITTORIA AND THE HYDE PARK - Shadows By The Fire





I più letti della settimana: