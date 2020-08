SALUTE Volontario della Croce Bianco Azzurra Sapere come muoversi in situazioni d'emergenza, vuol dire saper salvare vite

Volontario della Croce Bianco Azzurra.

Volontario sulle ambulanze, mettere la propria conoscenza al servizio degli altri vuol dire sentirsi e fare sentire tutti più sicuri. Dal 31 Agosto a San Marino prende il via il secondo corso per diventare "Volontario della Croce Bianco Azzurra" diviso in corsi di formazione Primo soccorso sanitario, autisti di ambulanza e volontari del soccorso. L'iscrizione è gratuita. Abbiamo incontrato il Dott. Gian Luca Mazza Presidente della Croce Bianco Azzurra che ci ha spiegato l'importanza di diventare volontario.

I più letti della settimana: