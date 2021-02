"Volti della nostra terra" di Checco Guidi

Sarà possibile ammirare i lavori del poeta dialettale Checco Guidi, dal 20 Febbraio al 5 Marzo 2021, presso il Centro Commerciale Atlante di Dogana. L’esposizione di ritratti della mostra che ha per titolo “VOLTI DELLA NOSTRA TERRA” comprende una trentina di ritratti a matita dell’autore, riproducenti personaggi caratteristici che hanno lasciato un’impronta importante nella vita pubblica e privata per il loro impegno nel sociale, nella politica, nel lavoro, nell’arte e che fanno ormai parte della “memoria” del nostro Paese, unitamente a persone che tuttora vivono e operano in diversi settori conferendo prestigio al nostro territorio. Ogni quadro sarà accompagnato da una breve biografia del personaggio, per meglio conoscerne il carattere e l’opera svolta.