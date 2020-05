LAVORO Web Marketing Festival 2020 A giugno, dal 4 al 6, il nuovo format online

Web Marketing Festival 2020.

Il 2020 sarà archiviato come l'anno del "Coronavirus" ma che mond ci lascia dopo il suo passaggio, come cambia il nostro rapporto con il mondo del lavoro. Pandemia, sfide globali e innovazione digitale sono alcuni dei temi trattati lo scorso 7 aprile in “Start The Future”, format televisivo del Web Marketing Festival che sarà riproposto anche sulla nostra emittente Rtv San Marino. L'evento è stato realizzato, ci spiega l'ideatore di WMF Cosmano Lombardo, con l’obiettivo di offrire informazione, formazione e intrattenimento oltre che un dialogo co-ragionato e condiviso sull'innovazione e sul futuro. “Start The Future” si è focalizzato, in particolare, sull'emergenza sanitaria in corso con approfondimenti insieme ad esperti del settore. L'appuntamento con il Web Marketing Festival invece raddoppia. L'epidemia ha costretto a spostare l'evento di Rimini a novembre (19-20 e 21) ma dal 4 al 6 giugno ci sarà un nuovo format, completamente online.

