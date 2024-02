DIAMOCI DEL TU Why Xes con "Fatti A Musica"

Why Xes con "Fatti A Musica".

Guido Lividini in arte Why Xes ha partecipato a "Una Voce Per San Marino" arrivando alle semifinali per i sammarinesi. Il brano che ha portato si intitola "Fatti a Musica" ed è venuto a raccontarci questa sua esperienza ai nostri microfoni.

I più letti della settimana: